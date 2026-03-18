Exposition Traits dénudés, les œuvres se dévoilent Médiathèque Saint-Vincent Saint-Vincent
Exposition Traits dénudés, les œuvres se dévoilent Médiathèque Saint-Vincent Saint-Vincent samedi 19 septembre 2026.
Exposition Traits dénudés, les œuvres se dévoilent
Médiathèque Saint-Vincent Le bourg Saint-Vincent Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-09-19
De nus toujours des nus, l’histoire de l’art regorge de représentations féminines et masculines soulignant derrière des allégories et des mythes de l’anatomie humaine.
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Médiathèque Saint-Vincent Le bourg Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40
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English :
From nudes to nudes, the history of art abounds with female and male representations, underlining allegories and myths of human anatomy.
L’événement Exposition Traits dénudés, les œuvres se dévoilent Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay