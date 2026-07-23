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AGENDA · Plougonvelin

Exposition Tresors cachés d’Iroise Plougonvelin

lundi 3 août 2026 · Plougonvelin

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle d'exposition HIPPOCAMPE
Ville
29217 Plougonvelin
Département
Finistère
Tarif

Plougonvelin

Exposition Tresors cachés d’Iroise

Salle d’exposition HIPPOCAMPE Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-03

4 artistes, 4 techniques qui font dialoguer la peinture et l’art du vitrail.

Un contraste saisissant entre la puissance des couleurs vives, la douceur et le modernisme des dégradés et la magie du verre traversé par la lumière côtière.

Pour la peinture Karoche, Ninia, Jacques Podeur

Pour le verre Paul Hastings   .

Salle d’exposition HIPPOCAMPE Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 02 38 41 52 

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English :

L’événement Exposition Tresors cachés d’Iroise Plougonvelin a été mis à jour le 2026-07-23 par OT IROISE BRETAGNE

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