Informations pratiques

Plougonvelin

Exposition Tresors cachés d’Iroise

Salle d’exposition HIPPOCAMPE Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-03

4 artistes, 4 techniques qui font dialoguer la peinture et l’art du vitrail.

Un contraste saisissant entre la puissance des couleurs vives, la douceur et le modernisme des dégradés et la magie du verre traversé par la lumière côtière.

Pour la peinture Karoche, Ninia, Jacques Podeur

Pour le verre Paul Hastings .

Salle d’exposition HIPPOCAMPE Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 02 38 41 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Tresors cachés d’Iroise Plougonvelin a été mis à jour le 2026-07-23 par OT IROISE BRETAGNE