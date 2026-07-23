Exposition Tresors cachés d’Iroise Plougonvelin
lundi 3 août 2026 · Plougonvelin
Informations pratiques
Plougonvelin
Exposition Tresors cachés d’Iroise
Salle d’exposition HIPPOCAMPE Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-03
4 artistes, 4 techniques qui font dialoguer la peinture et l’art du vitrail.
Un contraste saisissant entre la puissance des couleurs vives, la douceur et le modernisme des dégradés et la magie du verre traversé par la lumière côtière.
Pour la peinture Karoche, Ninia, Jacques Podeur
Pour le verre Paul Hastings .
Salle d’exposition HIPPOCAMPE Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 02 38 41 52
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English :
L’événement Exposition Tresors cachés d’Iroise Plougonvelin a été mis à jour le 2026-07-23 par OT IROISE BRETAGNE
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