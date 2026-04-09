Cirque Français Partage Rue du Stade Plougonvelin

Plougonvelin

Cirque Français Partage

Rue du Stade Parking de l’espace culturel de Keraudy Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Bienvenue dans PARTAGE , la nouvelle création du Cirque Français, un voyage à travers les arts.

Cette année, le chapiteau se transforme en Musée vivant, mettant en scène les différentes catégories d’art, que notre guide vous fera découvrir avec passion

Un magnifique numéro de mât célébrant la sculpture,

Un harmonieux tableau de jonglerie sur le thème de la peinture,

De l’étonnement la magie avec un hommage au septième art,

Un pas de deux poétique aux anneaux aériens,

De la musique avec des instruments insolites… et beaucoup d’autres surprises,

Sans oublier l’art clownesque avec les personnages préférés des enfants.

L’art ne prend tout son sens que lorsqu’il est partagé, alors venez le partager avec nous. .

Rue du Stade Parking de l’espace culturel de Keraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 07 49 61 20

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English : Cirque Français Partage

L’événement Cirque Français Partage Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT IROISE BRETAGNE