AGENDA · Plougonvelin
Pêche à pied au Trez Hir Plougonvelin
mardi 4 août 2026 · Plougonvelin
Informations pratiques
Plougonvelin
Pêche à pied au Trez Hir
Plage du Trez Hir Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04 15:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Lorsque la mer se retire, un parcours entre mares et rochers permet de découvrir crabes, coquillages, poissons et bien d’autres habitants…Sur inscription. .
Plage du Trez Hir Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 7 85 19 47 74
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English :
L’événement Pêche à pied au Trez Hir Plougonvelin a été mis à jour le 2026-06-22 par OT IROISE BRETAGNE
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