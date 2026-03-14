Exposition Trésors Cachés

Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-04-17

Venez découvrir l’univers de Marc Maison, antiquaire et collectionneur passionné

Venez découvrir l’univers de Marc Maison, antiquaire et collectionneur passionné. Des Puces de Saint-Ouen aux plus grandes institutions internationales, il est devenu l’un des plus grands experts du XIXᵉ siècle — l’âge d’or des Expositions Universelles. Spécialiste des arts décoratifs (1840-1900) et des éléments d’architecture monumentaux, il nous dévoile une sélection exceptionnelle d’œuvres rares et redécouvertes

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Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 71 00

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Come and discover the world of Marc Maison, a passionate antique dealer and collector

L’événement Exposition Trésors Cachés Souillac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Dordogne