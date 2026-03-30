Exposition Trésors d’abbayes scriptoria et manuscrits au Moyen Âge (VIe IXe siècles) Musée de la Tour des Échevins Luxeuil-les-Bains

Exposition Trésors d’abbayes scriptoria et manuscrits au Moyen Âge (VIe IXe siècles)

Musée de la Tour des Échevins 36 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-05-23

Trésors d’abbayes plongez dans l’univers des manuscrits.

Du 23 mai au 30 septembre 2025, le musée de la Tour des Échevins à Luxeuil-les-Bains vous invite à un voyage exceptionnel au cœur du Moyen Âge avec l’exposition Trésors d’abbayes scriptoria et manuscrits au Moyen Âge (VIe-IXe siècles) . Véritable immersion dans le monde fascinant des moines copistes, cette exposition vous fera découvrir l’art précieux du manuscrit enluminé, un trésor de savoir et de beauté qui a façonné la culture occidentale.

À travers un parcours didactique et interactif, les visiteurs pourront remonter le temps et entrer dans un scriptorium, ces ateliers monastiques où étaient copiés et décorés les ouvrages qui allaient transmettre la connaissance à travers l’Europe médiévale. L’abbaye de Luxeuil, fondée au VIe siècle par saint Colomban, fut l’un des centres intellectuels majeurs de son époque, notamment grâce à son scriptorium où fut développée une écriture originale et raffinée l’Écriture de Luxeuil.

Visible du 23 mai au 30 septembre du jeudi au lundi de 14h à 18h. Fermé mardi et mercredi.

Dernière entrée 45 min avant la fermeture. .

Musée de la Tour des Échevins 36 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Exposition Trésors d’abbayes scriptoria et manuscrits au Moyen Âge (VIe IXe siècles)

L’événement Exposition Trésors d’abbayes scriptoria et manuscrits au Moyen Âge (VIe IXe siècles) Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-25 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)