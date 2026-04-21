Exposition « Un art hors norme – HERALBONY, quand la création dépasse le handicap »

Peintures et dessins, principalement collectés à l’occasion du HERALBONY Art Prize, entrent en dialogue avec des vêtements, des objets du quotidien et du mobilier conçus à partir de ces œuvres, en collaboration avec des entreprises. Parmi les temps forts de l’exposition, la reconstitution de l’atelier de l’artiste Yukihito Okabe propose aux visiteurs une immersion intime dans son univers créatif singulier.

Fondée au Japon par les frères Takaya et Fumito Matsuda, HERALBONY est une agence créative qui met en relation des artistes en situation de handicap avec des entreprises et institutions. À travers une collection d’art exceptionnelle, ils contribuent à changer le regard porté sur le handicap.

Dans le cadre de cette exposition sera organisée le 5 mai une conférence intitulée « Repenser la beauté : art brut, handicap et société » avec trois spécialistes de l’art brut : Marie Oshioka, PDG de HERALBONY Europe, Cristina Agostinelli, commissaire associée de l’exposition « Art brut » présentée l’an dernier au Grand Palais, et Marc Décimo, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur l’art brut.

L’exposition « Un art hors norme » présente des œuvres exceptionnelles réalisées par des artistes en situation de handicap, et met en lumière les projets innovants de la start-up HERALBONY pour créer des passerelles entre leur travail et la société.

Du mardi 21 avril 2026 au samedi 30 mai 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

Fermé le jeudi 14 mai 2026

Fermé le vendredi 08 mai 2026

Fermé le vendredi 01 mai 2026

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T22:00:00+02:00

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