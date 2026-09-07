EXPOSITION : UN PAS VERS SOI, DÉCOUVERTE DE LA VIE D’ANTAN, Médiathèque Longuenesse, Longuenesse

Informations pratiques

EXPOSITION : UN PAS VERS SOI, DÉCOUVERTE DE LA VIE D’ANTAN 19 et 20 septembre Médiathèque Longuenesse Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir une multitude d’objets anciens et remplis de souvenirs. Un vernissage est prévu à 11h et des animations autour de l’exposition (expressions et pièces de monnaie) seront proposées entre 14h30 et 17h, sans inscription. Exposition réalisée par les seniors du centre social ESCAL de Longuenesse, visible du 15 usqu’au 30 septembre 2026 inclus aux horaires d’ouverture habituels de la médiathèque.

Médiathèque Longuenesse 2, route de Wisques, Longuenesse Longuenesse 62219 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Venez découvrir une multitude d’objets anciens et remplis de souvenirs. Un vernissage est prévu à 11h et des animations autour de l’exposition (expressions et pièces de monnaie) seront proposées et…