EXPOSITION : UN PAS VERS SOI, DÉCOUVERTE DE LA VIE D’ANTAN, Médiathèque Longuenesse, Longuenesse
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Longuenesse · Longuenesse
Informations pratiques
EXPOSITION : UN PAS VERS SOI, DÉCOUVERTE DE LA VIE D’ANTAN 19 et 20 septembre Médiathèque Longuenesse Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir une multitude d’objets anciens et remplis de souvenirs. Un vernissage est prévu à 11h et des animations autour de l’exposition (expressions et pièces de monnaie) seront proposées entre 14h30 et 17h, sans inscription. Exposition réalisée par les seniors du centre social ESCAL de Longuenesse, visible du 15 usqu’au 30 septembre 2026 inclus aux horaires d’ouverture habituels de la médiathèque.
Médiathèque Longuenesse 2, route de Wisques, Longuenesse Longuenesse 62219 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Venez découvrir une multitude d’objets anciens et remplis de souvenirs. Un vernissage est prévu à 11h et des animations autour de l’exposition (expressions et pièces de monnaie) seront proposées et…
À voir aussi à Longuenesse (Pas-de-Calais)
- VISITE GUIDÉE : LA VISITE DU QUARTIER SAINT-OMER SUD, Vélodrome, espace sportif de gaulle saint omer, Longuenesse 18 septembre 2026
- CIRCUIT À PIED : BALADE PATRIMOINE, Mairie de Longuenesse, Longuenesse 19 septembre 2026
- PATRICK BRUEL SCENEO – LONGUENESSE Longuenesse 17 octobre 2026
- Génération Céline Le Meilleur des Tributes : 4 voix pour une Légende sceneo Longuenesse 18 octobre 2026
- Génération Céline Le Meilleur des Tributes : 4 voix pour une Légende, sceneo, Longuenesse 18 octobre 2026