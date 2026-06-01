Assérac

Exposition Un peintre, un photographe

Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 10:00:00

fin : 2026-06-25 19:00:00

Date(s) :

2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

La Maison des Arts accueille l’exposition Un peintre, un photographe .

Plongez dans le dialogue artistique entre deux univers où peinture et photographie se répondent avec subtilité. À travers cette exposition, Jean-Luc Moscardini explore l’abstraction géométrique en jouant avec les formes, les rythmes et les contrastes, tandis que Michel Iordanov propose une approche sensible de l’abstraction photographique, inspirée par les matières, la lumière et les détails du quotidien.

Cette rencontre artistique invite le visiteur à porter un regard nouveau sur les lignes, les textures et les compositions qui façonnent notre environnement. Entre rigueur géométrique et interprétation visuelle, les œuvres se complètent et offrent un parcours riche en émotions et en découvertes. .

Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 00

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English :

L’événement Exposition Un peintre, un photographe Assérac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44