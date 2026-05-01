Assérac

Marché d’Assérac

Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 08:00:00

fin : 2026-07-14 13:30:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

Toute l’année, le marché d’Assérac donne rendez-vous aux habitants et visiteurs chaque mardi matin autour de l’église, dans une ambiance conviviale et authentique.

Ce marché traditionnel met à l’honneur les produits du terroir, les saveurs locales et le savoir-faire des commerçants présents au cœur du bourg.

En été, Assérac prolonge l’animation avec un petit marché estival organisé les vendredis en fin de journée sur la place de l’Église.

Entre produits frais, spécialités régionales et étals variés, ce rendez-vous apprécié invite à profiter pleinement de l’atmosphère du centre-bourg pendant la saison estivale. .

Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 00 info@asserac.fr

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English :

L’événement Marché d’Assérac Assérac a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44