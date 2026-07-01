Marché nocturne Assérac
vendredi 24 juillet 2026 · Assérac
Informations pratiques
Assérac
Marché nocturne
Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
À la tombée de la journée, la place Olivier Guichard s’anime au rythme du marché nocturne.
Flânez entre les stands et profitez d’un moment convivial au cœur du village. Artisans, créateurs et producteurs proposent leurs savoir-faire et leurs spécialités dans une ambiance estivale propice à la découverte.
Entre artisanat local, produits du terroir et créations originales, laissez-vous séduire par les richesses de la Presqu’île de Guérande. .
Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 00 info@asserac.fr
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English :
L’événement Marché nocturne Assérac a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
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