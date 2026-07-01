Informations pratiques

Assérac

Concert DIEGO LUCKY & SERGIO

L’Azimuth Café 6 Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 11:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Cet été, venez vibrez lors des soirée de l’Azimuth café ! Ce soir c’est DIEGO LUCKY & SERGIO qui met l’ambiance.

Food truck sur palce. .

L’Azimuth Café 6 Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 71 05 lazimuth.cafe@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert DIEGO LUCKY & SERGIO Assérac a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44