AGENDA · Assérac
Concert DIEGO LUCKY & SERGIO Assérac
vendredi 24 juillet 2026 · Assérac
Informations pratiques
Assérac
Concert DIEGO LUCKY & SERGIO
L’Azimuth Café 6 Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Cet été, venez vibrez lors des soirée de l’Azimuth café ! Ce soir c’est DIEGO LUCKY & SERGIO qui met l’ambiance.
Food truck sur palce. .
L’Azimuth Café 6 Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 71 05 lazimuth.cafe@live.fr
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English :
L’événement Concert DIEGO LUCKY & SERGIO Assérac a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44
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