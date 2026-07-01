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AGENDA · Assérac

Concert DIEGO LUCKY & SERGIO Assérac

vendredi 24 juillet 2026 · Assérac

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
L'Azimuth Café 6 Place Olivier Guichard
Ville
44410 Assérac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Assérac

Concert DIEGO LUCKY & SERGIO

L’Azimuth Café 6 Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Cet été, venez vibrez lors des soirée de l’Azimuth café ! Ce soir c’est DIEGO LUCKY & SERGIO qui met l’ambiance.
Food truck sur palce.   .

L’Azimuth Café 6 Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 71 05  lazimuth.cafe@live.fr

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English :

L’événement Concert DIEGO LUCKY & SERGIO Assérac a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44

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