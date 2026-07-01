Exposition encre de Chine Lô La Bible Assérac
lundi 20 juillet 2026 · Assérac
Informations pratiques
Assérac
Exposition encre de Chine Lô La Bible
Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-25 18:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26
Plongez dans l’univers graphique de Laurent Cariou à travers l’exposition Lô La Bible , présentée à la Maison des Arts d’Assérac.
Réalisées à l’encre de Chine, les œuvres de l’artiste proposent une interprétation personnelle de récits issus de l’Ancien et du Nouveau Testament. Entre symboles, personnages et scènes inspirées des textes bibliques, chaque illustration révèle un travail minutieux du noir et blanc, où le trait occupe une place centrale. .
Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 00
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English :
L’événement Exposition encre de Chine Lô La Bible Assérac a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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