Assérac

Apéro champêtre

Place de l’église Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12 15:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Envie de partager un moment simple et convivial au cœur d’Assérac ? Rendez-vous sur la place de l’église pour unapéro champêtre placé sous le signe de la bonne humeur.

Entre amis, en famille ou entre voisins, profitez d’un temps de rencontre dans une ambiance chaleureuse et festive.

Sur place, buvette, saucissons et planches apéro accompagneront ce moment de détente en plein air.

L’occasion de se retrouver, d’échanger et de savourer l’esprit convivial qui anime la commune.

Un rendez-vous estival à partager sans modération, dans un cadre authentique au cœur du bourg d’Assérac. .

Place de l’église Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 00 info@asserac.fr

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L’événement Apéro champêtre Assérac a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44