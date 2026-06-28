Assérac

Exposition peintures Sophie Fournier et Frédéric Tailliez

Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

La Maison des Arts accueille l’exposition de peintures des artistes Sophie Fournier et Frédéric Tailliez.

À travers des univers artistiques singuliers, les deux artistes invitent le public à découvrir des créations où les couleurs, les matières et les émotions se répondent.

Entre abstraction, mouvement et jeux de lumière, cette exposition offre un regard sensible sur différentes approches picturales. .

Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 00

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English :

L’événement Exposition peintures Sophie Fournier et Frédéric Tailliez Assérac a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44