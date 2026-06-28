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Exposition peintures Sophie Fournier et Frédéric Tailliez Assérac

Exposition peintures Sophie Fournier et Frédéric Tailliez Assérac lundi 13 juillet 2026.

Adresse
Maison des Arts Place Olivier Guichard
Ville
44410 Assérac
Département
Loire-Atlantique
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Assérac

Exposition peintures Sophie Fournier et Frédéric Tailliez

Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

La Maison des Arts accueille l’exposition de peintures des artistes Sophie Fournier et Frédéric Tailliez.

À travers des univers artistiques singuliers, les deux artistes invitent le public à découvrir des créations où les couleurs, les matières et les émotions se répondent.
Entre abstraction, mouvement et jeux de lumière, cette exposition offre un regard sensible sur différentes approches picturales.   .

Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 00 

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English :

L’événement Exposition peintures Sophie Fournier et Frédéric Tailliez Assérac a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44

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