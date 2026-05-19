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Balade au lever du soleil Assérac

Balade au lever du soleil Assérac jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Pont-Mahé Parking entrée principale de la plage

Ville : 44410 Assérac

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Assérac

Balade au lever du soleil

Pont-Mahé Parking entrée principale de la plage Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 07:00:00
fin : 2026-07-29 09:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-29

Balade au lever du soleil animée par le Centre du Palandrin.
Venez découvrir la nature qui se réveille au cœur de la dune de Pont-Mahé. Une tisane sera offerte au cours de la balade.
A partir de 8 ans.

Apportez vos baskets, coupe-vent et casquette.

Réservation dans nos Offices de Tourisme, par téléphone au 02 40 24 34 44 ou en cliquant sur le bouton Billetterie en haut de page.   .

Pont-Mahé Parking entrée principale de la plage Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44  contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Balade au lever du soleil Assérac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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