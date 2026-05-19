Balade au lever du soleil Assérac
Balade au lever du soleil Assérac jeudi 16 juillet 2026.
Assérac
Balade au lever du soleil
Pont-Mahé Parking entrée principale de la plage Assérac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 07:00:00
fin : 2026-07-29 09:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-29
Balade au lever du soleil animée par le Centre du Palandrin.
Venez découvrir la nature qui se réveille au cœur de la dune de Pont-Mahé. Une tisane sera offerte au cours de la balade.
A partir de 8 ans.
Apportez vos baskets, coupe-vent et casquette.
Réservation dans nos Offices de Tourisme, par téléphone au 02 40 24 34 44 ou en cliquant sur le bouton Billetterie en haut de page. .
Pont-Mahé Parking entrée principale de la plage Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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English :
L’événement Balade au lever du soleil Assérac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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