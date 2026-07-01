Informations pratiques

Assérac

Bal populaire et feu d’artifice

Parking de la plage de Pont-Mahé Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 19:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dans une ambiance conviviale et familiale, laissez-vous entraîner par la musique du bal populaire animé par un DJ et partagez un moment de détente face à l’océan.

Petits et grands pourront se retrouver autour d’un rendez-vous incontournable de l’été, entre danse, convivialité et esprit de fête. Tout au long de la soirée, buvette et restauration permettront de prolonger ce moment de partage.

À la tombée de la nuit (23h00), le ciel de la baie de Pont-Mahé s’illuminera avec un feu d’artifice tiré directement depuis la plage, offrant un spectacle haut en couleur dans un cadre naturel exceptionnel. .

Parking de la plage de Pont-Mahé Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 00 info@asserac.fr

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English :

L’événement Bal populaire et feu d’artifice Assérac a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44