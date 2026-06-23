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Festival Pen Beach Assérac

Festival Pen Beach Assérac

Festival Pen Beach Assérac vendredi 28 août 2026.

Lieu : Festival Pen Beach

Adresse : Route du Créneau

Ville : 44410 Assérac

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 17:00

Heure de fin : 02:00

Tarif : 20€

À Assérac, Pen Beach clôture l’été avec deux jours de musiques actuelles et électroniques dans un format à taille humaine, festif et accessible. Sous son chapiteau, pensé comme un espace de proximité, le festival réunit artistes émergents, DJs, créateurs locaux, bénévoles et festivaliers dans une ambiance chaleureuse et détendue.

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