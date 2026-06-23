Festival Pen Beach Assérac
Festival Pen Beach Assérac vendredi 28 août 2026.
À Assérac, Pen Beach clôture l’été avec deux jours de musiques actuelles et électroniques dans un format à taille humaine, festif et accessible. Sous son chapiteau, pensé comme un espace de proximité, le festival réunit artistes émergents, DJs, créateurs locaux, bénévoles et festivaliers dans une ambiance chaleureuse et détendue.
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