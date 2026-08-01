Exposition Le regard sauvage Assérac
lundi 17 août 2026 · Assérac
Informations pratiques
Assérac
Exposition Le regard sauvage
Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23
Depuis plusieurs années, Domie Métayer explore la peinture à l’huile à travers une œuvre sensible où matière, lumière et émotion se répondent.
Ses toiles donnent vie à des animaux empreints de force, de fragilité et d’une profonde présence.
Chaque création invite à une rencontre silencieuse, révélant la richesse des textures, des couleurs et du geste pictural. Entre réalisme sensible et expression artistique, cette exposition offre un regard singulier sur le monde vivant.
Une invitation à prendre le temps d’observer, de ressentir et de se laisser porter par l’intensité des œuvres. .
Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 00
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English :
L’événement Exposition Le regard sauvage Assérac a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT44
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