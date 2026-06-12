Exposition Une Bretagne par les contours de Yann Lesacher Rue de Tariec Saint-Pabu

Saint-Pabu

Exposition Une Bretagne par les contours de Yann Lesacher

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-07-04

Cette suite d’images peintes ou dessinées est un projet entamé par l’artiste Yann Lesacher, sorte de compte-rendu visuel de tout ce que l’on pourra croiser lorsqu’on entreprend de marcher sur le Gr 34, ce chemin de grande randonnée qui cerne la cote de Bretagne.

Sorte de carnet de voyage , entre pastiche et hommage à la vie qui s’écoule, ce projet dure depuis 15 ans et à ce jour seulement 60% du chemin a été arpenté , soit 1400 km environ.

L’humour y prend une place importante, c’est la nature de l’auteur mais c’est aussi dans le but d’éviter le piège du sérieux artistique ; ce manque de sérieux assumé permet de quitter un art trop souvent élitiste pour un art populaire, et plus universel.

C’est le hasard de ce qui se présente qui sert de fil rouge et d’inspiration, aucun thème de prédilection n’est véritablement choisi car comme Yann aime à le rappeler La vie est beaucoup plus créative que moi .

Cette randonnée est encore en cours et ces pages continuent de se faire… Une édition regroupant 13 tomes actuellement est publiée aux Éditions de Dahouët sous le titre Une Bretagne par les contours . Vous pouvez retrouver ces pages via les réseaux sociaux au nom de Yann Lesacher .

Causerie avec l’artiste Yann Lesacher, le vendredi 24 juillet à 18h30. .

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

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English :

L’événement Exposition Une Bretagne par les contours de Yann Lesacher Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PAYS DES ABERS