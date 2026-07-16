Informations pratiques

Rixheim

Exposition Une collection, trois points de vue Préserver, raconter, révéler

28 rue Zuber Rixheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-16 13:00:00

fin : 2026-12-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-12-26 2027-01-02

Le Musée du Papier Peint de Rixheim vous accueille à nouveau après plusieurs mois de fermeture et vous invite à redécouvrir l’un des plus beaux patrimoines décoratifs d’Alsace. Dans la salle des machines, plongez dans l’histoire des techniques de fabrication et découvrez le savoir-faire unique de l’impression à la planche à travers les célèbres panoramiques qui ont fait la renommée de la Manufacture Zuber.

Au premier étage, la nouvelle présentation Une collection, trois points de vue vous propose un regard inédit sur les collections du musée. Découvrez les coulisses du chantier des collections mené pendant la fermeture, parcourez l’histoire du papier peint à travers les époques et laissez-vous surprendre par des espaces où une seule couleur met en valeur toute la richesse des motifs. Une visite qui révèle toute l’intemporalité et la beauté de cet art décoratif. .

28 rue Zuber Rixheim 68170 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 64 24 56 musee.papier.peint@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Une collection, trois points de vue Préserver, raconter, révéler Rixheim a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace