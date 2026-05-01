Exposition Uraren koloreak de Xabier Celestino Galerie Arte Bideak Ciboure
Exposition Uraren koloreak de Xabier Celestino Galerie Arte Bideak Ciboure vendredi 29 mai 2026.
Ciboure
Exposition Uraren koloreak de Xabier Celestino
Galerie Arte Bideak 2 Rue Pocalette Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Le thème de l’exposition est basé sur les couleurs de l’eau , Océan et Nivelle à Ciboure et Saint Jean de Luz. .
Galerie Arte Bideak 2 Rue Pocalette Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 27 16 44
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English :
L’événement Exposition Uraren koloreak de Xabier Celestino Ciboure a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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