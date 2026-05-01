Exposition Uraren koloreak de Xabier Celestino Galerie Arte Bideak Ciboure

Ciboure

Exposition Uraren koloreak de Xabier Celestino

Galerie Arte Bideak 2 Rue Pocalette Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le thème de l’exposition est basé sur les couleurs de l’eau , Océan et Nivelle à Ciboure et Saint Jean de Luz. .

Galerie Arte Bideak 2 Rue Pocalette Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 27 16 44

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English :

L’événement Exposition Uraren koloreak de Xabier Celestino Ciboure a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays Basque