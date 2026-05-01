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Exposition Uraren koloreak de Xabier Celestino Galerie Arte Bideak Ciboure

Exposition Uraren koloreak de Xabier Celestino Galerie Arte Bideak Ciboure

Exposition Uraren koloreak de Xabier Celestino Galerie Arte Bideak Ciboure vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Galerie Arte Bideak

Adresse : 2 Rue Pocalette

Ville : 64500 Ciboure

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Ciboure

Exposition Uraren koloreak de Xabier Celestino

Galerie Arte Bideak 2 Rue Pocalette Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Le thème de l’exposition est basé sur les couleurs de l’eau , Océan et Nivelle à Ciboure et Saint Jean de Luz.   .

Galerie Arte Bideak 2 Rue Pocalette Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 27 16 44 

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English :

L’événement Exposition Uraren koloreak de Xabier Celestino Ciboure a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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