Informations pratiques

Exposition « Van Gogh influenceur, héritages en mouvement » au Château d’Auvers 19 et 20 septembre Château d’Auvers Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le Château d’Auvers-sur-Oise vous invite à vivre un week-end exceptionnel mêlant patrimoine, art, musique et création contemporaine.

Pendant deux jours, découvrez gratuitement l’exposition Van Gogh, influenceur. Héritages en mouvement, participez à des animations en famille, explorez l’histoire du château et profitez d’un concert en plein air dans la cour d’honneur.

Château d’Auvers Rue de Léry, 95430 Auvers-sur-Oise, France Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 0134484848 http://www.chateau-auvers.fr [{« type »: « link », « value »: « https://musees-valdoise.oxygeno.fr/?categorie=JEP%202026 »}] Le Château d’Auvers fut construit au XVIIe siècle, vers 1635, par Zanobi Lioni, un riche financier italien de l’entourage de Marie de Médicis. Encerclé par un terrain boisé, l’édifice possédait alors un toit en terrasse à la mode italienne, d’harmonieux jardins aménagés en terrasses successives, des bassins et fontaines, deux orangeries (au nord et au sud) ainsi qu’un belvédère surplombant le village et la vallée de l’Oise.

À quelque distance au nord de la porte d’entrée, on peut encore voir le nymphée érigé à cette époque,. Cette grotte artificielle en forme de dôme est entièrement tapissée de coquillages, de meulière et de verres.

En 1662, le château fut vendu à Jean de Léry (ou Leyrit), conseiller, maître d’hôtel du roi, président-trésorier de France et général des finances. Il transforma le castel italien en château à la française.

Acquis en 1987 par le Conseil général du Val d’Oise, le Château d’Auvers a été entièrement restauré. Entre 1994 et 2016, le château a abrité le parcours multimédia “Voyage au temps des Impressionnistes”, qui rendait hommage aux peintres qui ont tant marqué la vallée de l’Oise. En voiture, par l’autoroute : De la Porte Maillot ou de Clignancourt, suivre l’A86 (direction Cergy-Pontoise) puis l’A15 (direction Cergy-Pontoise). Prendre ensuite l’A115 (direction Calais), sortie Méry-sur-Oise Centre puis Château d’Auvers. Parking gratuit.

Exposition « Van Gogh influenceur, héritages en mouvement »

©NICOLAS CANU