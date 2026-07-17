Visite libre de la Maison du docteur Gachet, Maison du Docteur Gachet, Auvers-sur-Oise

Informations pratiques

Visite libre de la Maison du docteur Gachet 19 et 20 septembre Maison du Docteur Gachet Val-d’Oise

22 audioguides sont disponibles sur place, dans la limite des équipements disponibles. Un journal de visite est également proposé en alternative.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de la Maison et du jardin du docteur Gachet grâce à un journal de visite ou un audioguide.

Flânez dans le jardin, découvrez l’univers intime du docteur Gachet et de sa famille, et laissez-vous porter par les paysages qui ont tant inspiré Vincent van Gogh.

Maison du Docteur Gachet 78 Rue du Docteur Gachet, 95430 Auvers-sur-Oise, France Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 0130368127 https://www.facebook.com/MaisonDuDocteurGachet/ Le Dr Gachet s’y installe en 1872. Atelier aménagé dans les combles. Souvenir de Van Gogh, Cézanne et Guillaumin.

Visite libre

©Catherine Brossais / CDVO