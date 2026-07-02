Informations pratiques

Exposition Vanités : Pierre Buraglio, Zipora Bodek, Claude Buraglio Centre d’art contemporain Pierre Brana Eysines 2 juillet – 20 septembre

Vanités, trois manières d’affronter l’art et le temps, trois personnalités pour un dialogue entre matière et mémoire, présence et effacement, éclat et fragilité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-02T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00.000+02:00

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Centre d’art contemporain Pierre Brana 198 avenue du Taillan – Médoc 33320 Eysines Eysines



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