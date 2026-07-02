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Exposition Vanités : Pierre Buraglio, Zipora Bodek, Claude Buraglio Centre d’art contemporain Pierre Brana Eysines

jeudi 2 juillet 2026 · Centre d'art contemporain Pierre Brana · Eysines

Exposition Vanités : Pierre Buraglio, Zipora Bodek, Claude Buraglio Centre d’art contemporain Pierre Brana Eysines

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Lieu
Centre d'art contemporain Pierre Brana
Adresse
198 avenue du Taillan - Médoc 33320 Eysines
Ville
Eysines

Exposition Vanités : Pierre Buraglio, Zipora Bodek, Claude Buraglio Centre d’art contemporain Pierre Brana Eysines 2 juillet – 20 septembre

Vanités, trois manières d’affronter l’art et le temps, trois personnalités pour un dialogue entre matière et mémoire, présence et effacement, éclat et fragilité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-02T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-20T18:30:00.000+02:00

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Centre d’art contemporain Pierre Brana 198 avenue du Taillan – Médoc 33320 Eysines Eysines


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