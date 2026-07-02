AGENDA · Eysines
Exposition Vanités : Pierre Buraglio, Zipora Bodek, Claude Buraglio Centre d’art contemporain Pierre Brana Eysines
jeudi 2 juillet 2026 · Centre d'art contemporain Pierre Brana · Eysines
Informations pratiques
Exposition Vanités : Pierre Buraglio, Zipora Bodek, Claude Buraglio Centre d’art contemporain Pierre Brana Eysines 2 juillet – 20 septembre
Vanités, trois manières d’affronter l’art et le temps, trois personnalités pour un dialogue entre matière et mémoire, présence et effacement, éclat et fragilité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-02T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-20T18:30:00.000+02:00
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Centre d’art contemporain Pierre Brana 198 avenue du Taillan – Médoc 33320 Eysines Eysines
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