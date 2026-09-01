Informations pratiques

Arbigny

Exposition véhicules anciens

Eglise d’Arbigny Arbigny Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Quelques véhicules anciens seront exposés devant les églises d’Arbigny et de Sermoyer avec la possibilité de visiter ces deux monuments.

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Eglise d’Arbigny Arbigny 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 08 66 81 lescollectionneursdartbigny@gmail.com

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English : Classic Car Show

A few vintage vehicles will be on display in front of the churches in Arbigny and Sermoyer, and visitors will have the opportunity to tour both of these historic sites.

L’événement Exposition véhicules anciens Arbigny a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux