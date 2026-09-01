Exposition véhicules anciens Arbigny
dimanche 20 septembre 2026 · Arbigny
Informations pratiques
Arbigny
Exposition véhicules anciens
Eglise d’Arbigny Arbigny Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Quelques véhicules anciens seront exposés devant les églises d’Arbigny et de Sermoyer avec la possibilité de visiter ces deux monuments.
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Eglise d’Arbigny Arbigny 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 08 66 81 lescollectionneursdartbigny@gmail.com
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English : Classic Car Show
A few vintage vehicles will be on display in front of the churches in Arbigny and Sermoyer, and visitors will have the opportunity to tour both of these historic sites.
L’événement Exposition véhicules anciens Arbigny a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux