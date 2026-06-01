Lantillac

Exposition véhicules anciens

Stade de Lantillac Lantillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

À l’occasion de la kermesse des écoles du RPI Buléon–Lantillac, découvrez la 4ᵉ exposition de véhicules anciens ! Au programme également concours de palets en doublette, kermesse, tombola, balade à poney et animations pour tous.

Repas sur place le midi (réservation dans les commerces partenaires et sur HelloAsso), buvette et restauration légère. Entrée libre à partir de 11h30. .

Stade de Lantillac Lantillac 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 44 86

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English :

L’événement Exposition véhicules anciens Lantillac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande