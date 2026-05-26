Montmédy

EXPOSITION VELATURA De la couleur dans l’air par Isabelle Adelus & Suran

7 rue de l’hôtel de ville Montmédy Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-01 10:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Ici à Montmédy vous pourrez passer au milieu de façades de maisons entières, sur des dizaines de m2, flottant dans l’air de l’église, avec la lumière qui les traverse différemment à chaque moment de la journée.Tout public

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7 rue de l’hôtel de ville Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 3 29 80 16 44

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English :

Here in Montmédy, you can walk past dozens of m2 of entire house facades, floating in the air around the church, with the light shining through them differently at every moment of the day.

L’événement EXPOSITION VELATURA De la couleur dans l’air par Isabelle Adelus & Suran Montmédy a été mis à jour le 2026-05-26 par ARDENNE-MEUSE