Exposition vente de pièces artisanales de céramiques Anatole Le Braz Penvénan

Informations pratiques

Penvénan

Exposition vente de pièces artisanales de céramiques

Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Visitez mon exposition de céramiques d’art et utilitaires, comme chaque année en été… Quel plaisir de vous accueillir !! .

Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 29 95 13

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English :

L’événement Exposition vente de pièces artisanales de céramiques Penvénan a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose