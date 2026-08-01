Exposition vente de pièces artisanales de céramiques Anatole Le Braz Penvénan
lundi 10 août 2026 · Anatole Le Braz · Penvénan
Informations pratiques
Penvénan
Exposition vente de pièces artisanales de céramiques
Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Visitez mon exposition de céramiques d’art et utilitaires, comme chaque année en été… Quel plaisir de vous accueillir !! .
Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 29 95 13
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English :
L’événement Exposition vente de pièces artisanales de céramiques Penvénan a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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