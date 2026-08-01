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AGENDA · Penvénan

Exposition vente de pièces artisanales de céramiques Anatole Le Braz Penvénan

lundi 10 août 2026 · Anatole Le Braz · Penvénan

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Anatole Le Braz
Adresse
12 Place de l'Église
Ville
22710 Penvénan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Penvénan

Exposition vente de pièces artisanales de céramiques

Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Visitez mon exposition de céramiques d’art et utilitaires, comme chaque année en été… Quel plaisir de vous accueillir !!   .

Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 29 95 13 

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English :

L’événement Exposition vente de pièces artisanales de céramiques Penvénan a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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