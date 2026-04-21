Plouhinec

Exposition Vente de poterie

Salle chez Jeanne Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Exposition vente de céramiques artisanales créations uniques à l’atelier VOIES DE TERRE Salle chez Jeanne 2ème étage 2 rue du Général de Gaulle 29780 PLOUHINEC .

Salle chez Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 28 04 65 18

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English :

L’événement Exposition Vente de poterie Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz