Exposition Vente de poterie Plouhinec
Exposition Vente de poterie Plouhinec samedi 9 mai 2026.
Plouhinec
Exposition Vente de poterie
Salle chez Jeanne Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Exposition vente de céramiques artisanales créations uniques à l’atelier VOIES DE TERRE Salle chez Jeanne 2ème étage 2 rue du Général de Gaulle 29780 PLOUHINEC .
Salle chez Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 28 04 65 18
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English :
L’événement Exposition Vente de poterie Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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