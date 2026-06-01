Exposition-vente de produits régionaux et artisanaux Bâtiment de la mairie Mortemart

Mortemart

Exposition-vente de produits régionaux et artisanaux

Bâtiment de la mairie 1 Rue des Augustins Mortemart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-19

L’association Art et Limousin vous invite à venir découvrir les créations et produits de 21 artisans et producteurs locaux dans le cadre de l’ancien Couvent des Augustins qui abrite aujourd’hui la Mairie. .

Bâtiment de la mairie 1 Rue des Augustins Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine artetlimousin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition-vente de produits régionaux et artisanaux

L’événement Exposition-vente de produits régionaux et artisanaux Mortemart a été mis à jour le 2026-06-05 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin