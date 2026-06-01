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Exposition-vente de produits régionaux et artisanaux Bâtiment de la mairie Mortemart

Exposition-vente de produits régionaux et artisanaux Bâtiment de la mairie Mortemart

Exposition-vente de produits régionaux et artisanaux Bâtiment de la mairie Mortemart vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Bâtiment de la mairie

Adresse : 1 Rue des Augustins

Ville : 87330 Mortemart

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Mortemart

Exposition-vente de produits régionaux et artisanaux

Bâtiment de la mairie 1 Rue des Augustins Mortemart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-06-19

L’association Art et Limousin vous invite à venir découvrir les créations et produits de 21 artisans et producteurs locaux dans le cadre de l’ancien Couvent des Augustins qui abrite aujourd’hui la Mairie.   .

Bâtiment de la mairie 1 Rue des Augustins Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   artetlimousin@gmail.com

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English : Exposition-vente de produits régionaux et artisanaux

L’événement Exposition-vente de produits régionaux et artisanaux Mortemart a été mis à jour le 2026-06-05 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin