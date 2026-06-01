Exposition-vente de produits régionaux et artisanaux Bâtiment de la mairie Mortemart
Exposition-vente de produits régionaux et artisanaux Bâtiment de la mairie Mortemart vendredi 19 juin 2026.
Mortemart
Exposition-vente de produits régionaux et artisanaux
Bâtiment de la mairie 1 Rue des Augustins Mortemart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-06-19
L’association Art et Limousin vous invite à venir découvrir les créations et produits de 21 artisans et producteurs locaux dans le cadre de l’ancien Couvent des Augustins qui abrite aujourd’hui la Mairie. .
Bâtiment de la mairie 1 Rue des Augustins Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine artetlimousin@gmail.com
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English : Exposition-vente de produits régionaux et artisanaux
L’événement Exposition-vente de produits régionaux et artisanaux Mortemart a été mis à jour le 2026-06-05 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin