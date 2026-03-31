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Exposition Vente Métiers d’art en Sud Bourgogne Place du 11 août 1944 Cluny

Exposition Vente Métiers d’art en Sud Bourgogne Place du 11 août 1944 Cluny

Exposition Vente Métiers d’art en Sud Bourgogne Place du 11 août 1944 Cluny vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Place du 11 août 1944

Adresse : Ecuries Saint Hugues

Ville : 71250 Cluny

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Cluny

Exposition Vente Métiers d’art en Sud Bourgogne

Place du 11 août 1944 Ecuries Saint Hugues Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :
2026-05-01

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Place du 11 août 1944 Ecuries Saint Hugues Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 27 89  s-barbarin@orange.fr

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English : Exposition Vente Métiers d’art en Sud Bourgogne

L’événement Exposition Vente Métiers d’art en Sud Bourgogne Cluny a été mis à jour le 2026-03-31 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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