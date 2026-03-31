Exposition Vente Métiers d’art en Sud Bourgogne Place du 11 août 1944 Cluny

Cluny

Exposition Vente Métiers d’art en Sud Bourgogne

Place du 11 août 1944 Ecuries Saint Hugues Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Exposition vente 20 artisans vous présentent leurs créations uniques céramique, bijoux, vitraux, textiles, mosaïque, cuir, luminaires.

Un rendez-vous avec l’excellence artisanale.

Venez à leur rencontre ! .

Place du 11 août 1944 Ecuries Saint Hugues Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 27 89 s-barbarin@orange.fr

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English : Exposition Vente Métiers d’art en Sud Bourgogne

L’événement Exposition Vente Métiers d’art en Sud Bourgogne Cluny a été mis à jour le 2026-03-31 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III