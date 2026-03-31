Exposition Vente Métiers d’art en Sud Bourgogne Place du 11 août 1944 Cluny
Exposition Vente Métiers d’art en Sud Bourgogne Place du 11 août 1944 Cluny vendredi 1 mai 2026.
Cluny
Exposition Vente Métiers d’art en Sud Bourgogne
Place du 11 août 1944 Ecuries Saint Hugues Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Exposition vente 20 artisans vous présentent leurs créations uniques céramique, bijoux, vitraux, textiles, mosaïque, cuir, luminaires.
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Place du 11 août 1944 Ecuries Saint Hugues Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 27 89 s-barbarin@orange.fr
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English : Exposition Vente Métiers d’art en Sud Bourgogne
L’événement Exposition Vente Métiers d’art en Sud Bourgogne Cluny a été mis à jour le 2026-03-31 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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