Exposition Vente Tableaux Modernes & Contemporains – Collection Jacobsen Boisgirard Antonini Paris

À l’occasion de notre prochaine vente TABLEAUX MODERNES & CONTEMPORAINS – COLLECTION R. JACOBSEN – SUCC. DE MR L. le 19 mars prochain, la maison de ventes aux enchères BOISGIRARD ANTONINI ouvre ses portes les lundi 16 mars, mardi 17 mars et mercredi 18 mars pour des expositions publiques. Rendez-vous au 4 rue Raynouard – 75016 Paris, de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h.

Venez découvrir les œuvres de la collection Jacobsen proposées à la vente chez Boisgirard-Antonini.

Du lundi 16 mars 2026 au mercredi 18 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 14h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi

de 10h00 à 12h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-16T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-18T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-16T10:00:00+02:00_2026-03-16T12:30:00+02:00;2026-03-16T14:00:00+02:00_2026-03-16T18:00:00+02:00;2026-03-17T10:00:00+02:00_2026-03-17T12:30:00+02:00;2026-03-17T14:00:00+02:00_2026-03-17T18:00:00+02:00;2026-03-18T10:00:00+02:00_2026-03-18T12:30:00+02:00;2026-03-18T14:00:00+02:00_2026-03-18T18:00:00+02:00

Boisgirard Antonini 4, rue Raynouard 75016 Paris

https://www.boisgirard-antonini.com/ +33147708136 accueil@ba-paris.com



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