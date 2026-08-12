Exposition Vert Banquise Rue de Verdun Angoulins
vendredi 30 octobre 2026 · Rue de Verdun · Angoulins
Informations pratiques
Angoulins
Exposition Vert Banquise
Rue de Verdun Médiathèque de l’Estran Angoulins Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-30
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-10-30
Vert Banquise est l’histoire d’une amitié devenue voyage. Exposition des photos de l’Expédition du 30 Octobre au 13 Novembre à la Médiathèque.
.
Rue de Verdun Médiathèque de l’Estran Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mediatheque@angoulins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vert Banquise is the story of a friendship that turned into a journey. An exhibition of photos from the expedition will be on display from October 30 to November 13 at the Media Center.
L’événement Exposition Vert Banquise Angoulins a été mis à jour le 2026-08-12 par Nous La Rochelle
À voir aussi à Angoulins (Charente-Maritime)
- Animation Octobre Rose Angoulins 3 octobre 2026
- CONVERGENCE FEST 2026 ROMERO X GUS G CROSSROAD Angoulins 8 octobre 2026
- ANA POPOVIC LIVE AT CROSSROAD CROSSROAD Angoulins 8 novembre 2026
- Rencontre Vert Banquise L’histoire d’une amitié devenue voyage Salle Europe Angoulins 13 novembre 2026
- SHAARGHOT LIVE AT CROSSROAD CROSSROAD Angoulins 26 novembre 2026