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AGENDA · Angoulins

Exposition Vert Banquise Rue de Verdun Angoulins

vendredi 30 octobre 2026 · Rue de Verdun · Angoulins

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Lieu
Rue de Verdun
Adresse
Médiathèque de l'Estran
Ville
17690 Angoulins
Département
Charente-Maritime
Tarif

Angoulins

Exposition Vert Banquise

Rue de Verdun Médiathèque de l’Estran Angoulins Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-30
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-10-30

Vert Banquise est l’histoire d’une amitié devenue voyage. Exposition des photos de l’Expédition du 30 Octobre au 13 Novembre à la Médiathèque.
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Rue de Verdun Médiathèque de l’Estran Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   mediatheque@angoulins.fr

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English :

Vert Banquise is the story of a friendship that turned into a journey. An exhibition of photos from the expedition will be on display from October 30 to November 13 at the Media Center.

L’événement Exposition Vert Banquise Angoulins a été mis à jour le 2026-08-12 par Nous La Rochelle

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