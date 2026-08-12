Rencontre Vert Banquise L’histoire d’une amitié devenue voyage Salle Europe Angoulins
vendredi 13 novembre 2026 · Salle Europe · Angoulins
Informations pratiques
Angoulins
Rencontre Vert Banquise L’histoire d’une amitié devenue voyage
Salle Europe Rue de Verdun Angoulins Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 19:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Rencontre avec Patrice Barrot, Pierre-Emmanuel Drouart, Régis Lippinois, Fabien Loizeau et Fabrice Pueyo autour de leur expédition Vert Banquise .
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Salle Europe Rue de Verdun Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 55 07 92
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English :
A meeting with Patrice Barrot, Pierre-Emmanuel Drouart, Régis Lippinois, Fabien Loizeau, and Fabrice Pueyo to discuss their Vert Banquise expedition.
L’événement Rencontre Vert Banquise L’histoire d’une amitié devenue voyage Angoulins a été mis à jour le 2026-08-12 par Nous La Rochelle
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