Rencontre Vert Banquise L’histoire d’une amitié devenue voyage Salle Europe Angoulins

Informations pratiques

Angoulins

Rencontre Vert Banquise L’histoire d’une amitié devenue voyage

Salle Europe Rue de Verdun Angoulins Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Rencontre avec Patrice Barrot, Pierre-Emmanuel Drouart, Régis Lippinois, Fabien Loizeau et Fabrice Pueyo autour de leur expédition Vert Banquise .

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Salle Europe Rue de Verdun Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 55 07 92

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English :

A meeting with Patrice Barrot, Pierre-Emmanuel Drouart, Régis Lippinois, Fabien Loizeau, and Fabrice Pueyo to discuss their Vert Banquise expedition.

L’événement Rencontre Vert Banquise L’histoire d’une amitié devenue voyage Angoulins a été mis à jour le 2026-08-12 par Nous La Rochelle