EXPOSITION VIDEO – ART VIDEO #4, L’esTRAde, Athis-Val-de-Rouvre

EXPOSITION VIDEO – ART VIDEO #4 7 – 29 novembre L’esTRAde Orne

Vernissage samedi 7 novembre – 18H. 14H – 19H, les vendredi, samedi, dimanche et sur RDV. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T14:00:00+01:00 – 2026-11-07T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T14:00:00+01:00 – 2026-11-29T19:00:00+01:00

L’esTRAde 16, rue Guy Velay, 61430 Athis-Val-de-Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 65 70 38 »}, {« type »: « email », « value »: « lestrade.art@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lestrade-art.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.google.com/maps/place/L’esTRAde/@48.8090496 »}]

7 artistes vidéastes internationaux