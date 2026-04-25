Les Rendez-vous de l’été- randonnée Les tisserands Athis-Val de Rouvre
Les Rendez-vous de l’été- randonnée Les tisserands Athis-Val de Rouvre mardi 28 juillet 2026.
Athis-Val de Rouvre
Les Rendez-vous de l’été- randonnée Les tisserands
Le pont Gras Athis-Val de Rouvre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Les Rendez-vous de l’été vous propose une randonnée à Athis-de-l’Orne.
Dès le début du XVIIIème, les tissus faisaient la renommée d’Athis. Les paysans cultivaient le lin et le chanvre et complétaient leurs revenus en produisant toiles et étoffes. Les protestants, de retour d’exil et Hollande, en Allemagne ou en Angleterre, rapportèrent des améliorations techniques. les métiers à tisser étaient installés dans le cellier ou la cave, au côté des tonneaux de cidre.
13.3 km- niveau difficile .
Le pont Gras Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr
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English : Les Rendez-vous de l’été- randonnée Les tisserands
L’événement Les Rendez-vous de l’été- randonnée Les tisserands Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-04-21 par Flers agglo
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