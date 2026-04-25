Preuschdorf

Exposition Visions d’arbre

26 rue Hattenweg Preuschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-08-02 23:59:00

Date(s) :

2026-05-10

Exposition de l’artiste Marilou Jung.

Pour la 18ème exposition à la Galerie du Puits 1, l’artiste Marilou Jung exposera dans la vitrine.

Les expositions sont à visiter librement en mode lèche vitrine depuis le bord de la rue Hattenweg.

Profitez de votre visite pour voir l’exposition historique sur le site d’extraction pétrolière Le Carreau Clemenceau installée par le Musée Français du Pétrole sur tout le grillage qui borde la friche industrielle qu’on nomme aujourd’hui le K’RO de Pechelbronn et découvrir les diverses animations proposées quelques mètres plus haut et à la K’Fet du site. 0 .

26 rue Hattenweg Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 17 95 00 lili.spontex@yahoo.fr

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English :

Exhibition by artist Marilou Jung.

L’événement Exposition Visions d’arbre Preuschdorf a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte