Preuschdorf

Les trésors de l’Autre-Forêt

34 rue des Voyageurs Preuschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-30 2026-05-31

Installations, sculptures, techniques mixtes, gravures sont à découvrir en présence des 5 artistes. Animations, performances, démonstrations, ateliers et visites guidées.

L’exposition réunit 5 artistes plasticiens sous le titre Les trésors de l’Autre-Forêt en clin d’œil aux trésors trouvés à Preuschdorf en 1906 et 2005 (ce dernier est visible au musée historique de Haguenau). Installations, sculptures, techniques mixtes, gravures sont à découvrir en présence des artistes. Des animations jalonnent toute la durée de l’exposition avec des performances, démonstrations et ateliers. Visite guidée de l’exposition durant les jours et horaires de la manifestation possible. 0 .

34 rue des Voyageurs Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 17 95 00 lili.spontex@yahoo.fr

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English :

Discover installations, sculptures, mixed media and prints in the presence of the 5 artists. Activities, performances, demonstrations, workshops and guided tours.

L’événement Les trésors de l’Autre-Forêt Preuschdorf a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte