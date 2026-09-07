Exposition, visite et concert, Eglise Saint-Barthélémy 65230 Thermes-Magnoac, Thermes-Magnoac
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Barthélemy · Thermes-Magnoac
Informations pratiques
Exposition, visite et concert 19 et 20 septembre Église Saint-Barthélemy Hautes-Pyrénées
Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Samedi 19 septembre
De 10h à 18h : exposition de peintures, sculptures et autres créations réalisées par des artistes adultes et enfants de Thermes-Magnoac, à la Maison du Patrimoine. Visite libre de l’église, dont le chœur est classé au titre des Monuments historiques.
À 15h : exposé sur l’histoire de Thermes-Magnoac par Jacky Pujo.
Dimanche 20 septembre
De 10h à 18h : exposition de peintures, sculptures et autres créations réalisées par des artistes adultes et enfants de Thermes-Magnoac, à la Maison du Patrimoine.
À 16h : concert de l’ensemble Les Voix du Cagire à l’église de Thermes-Magnoac. Libre participation.
Église Saint-Barthélemy 65230 Thermes-Magnoac Thermes-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie
Samedi 19 :
©Mairie