Exposition : visite libre du village des années 1930, Château de Montfort, Remilly Les Marais

Informations pratiques

Exposition : visite libre du village des années 1930 19 et 20 septembre Château de Montfort Manche

3€, gratuit <18 ans, espèces et chèques uniquement, animaux non admis. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez le Village des années 1930 : des miniatures animées, illustrant des métiers anciens (maréchal ferrant, ébéniste, sabotier, tonnelier, garde-chasse, meunier, lavandière, fabricant d’échelles ou de râteaux, potier, sapeurs-pompiers, bouilleur de cru, puisatier, charron, fabricant de balais, scieurs de long…), la vie dans les villages : le café, le monument aux morts, la fête foraine, l’école, l’épicerie, la boulangerie, le braconnier, … et les travaux des champs (labours, ramassage des pommes, foins, moissons, traite des vaches, …).

Conçues dans les années 1980, à l’échelle 1/10°, avec une minutie réaliste, par M. Edouard Dennebouy, elles furent exposées à l’étang des Sarcelles près de 20 ans. Rachetées par l’association des amis du château de Montfort, elles ont fait l’objet d’une restauration par les bénévoles de l’association, et sont désormais présentées sur 200 m2, dans les communs du château.

Une visite qui enchantera les enfants mais aussi leurs parents ou grands-parents.

Château de Montfort Remilly-sur-Lozon, 50570 Remilly Les Marais Remilly Les Marais 50570 Manche Normandie 06 49 32 94 27 https://chateau-de-montfort-remilly-sur-lozon.jimdosite.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100069755143259 Le château de Montfort de la fin XV° – début XVI°, présente de beaux restes, notamment une échauguette dont le culot est très ouvragé (trilobes, petits modillons carrés, corde) probablement la plus belle échauguette du département. Le fief de Mons fut acquis en 1522 par Gilles Le Marquetel de Montfort (famille anoblie en 1474 qui lui donnera son nom). Son arrière-petit-fils, Charles de St-Denis n’est autre que le célèbre écrivain St-Evremond. Le château sera habité jusqu’en 1755, date du décès de Laurent-Félix Le Marquetel. Celui-ci meurt dans un château quasiment délabré. Le nouveau propriétaire qui n’y réside pas et ne donne pas suite aux travaux initialement prévus : un siècle plus tard, il sera démantelé en partie et tombe en ruine en disparaissant sous la végétation jusqu’en 1981 où il est racheté par l’association des amis du château de Montfort qui entreprend de le restaurer par des chantiers de bénévoles. Pendant 8 ans, les bénévoles encadrés par Noël POTTIER maçon et tailleur de pierres, effectueront des travaux de déblaiement, délierrage, débroussaillage puis de la taille de pierre, de la maçonnerie, de la charpente et de la couverture. L’association remportera plusieurs prix de concours dont le 1er prix national de la Caisse Nationale des Monuments Historiques, en 1985. Aujourd’hui, l’association compte une vingtaine de personnes dont la plupart sont bénévoles sur le site.

Ils redonnent vie à ce lieu unique en bordure des marais, par des fêtes, des concerts, des spectacles, des expositions et y accueillent les visiteurs à partir du printemps jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine.

Chaque été, des artistes exposent dans la maison de garde restaurée. La grange abrite une exposition permanente de miniatures animées (« le village des années 1930 ») qui illustrent des métiers anciens, la vie dans les villages et les travaux des champs. Réalisées dans les années 1980, à l’échelle 1/10°, avec une minutie réaliste, par M. Edouard Dennebouy, elles furent exposées à l’étang des Sarcelles pendant près de 20 ans. Tombées dans l’oubli, elles ont été rachetées par l’association des amis du château de Montfort qui en a entrepris la rénovation ; elles sont désormais présentées sur 200 m2.

En 2020, Noël POTTIER entreprit de réaliser une roseraie unique dans la région, dont le but est de mettre en valeur les vieilles pierres du château et de faire connaître les rosiers David AUSTIN. Elle est le fruit du travail réalisé en 2020 et 2021 par quelques bénévoles et son tracé s’inspire des jardins du XVI°. Plus de 400 rosiers remontants (60 variétés) exhalent un parfum puissant rappelant celui des roses anciennes. Elles en ont aussi l’apparence avec leur forme de chou aux nombreux pétales mais leur palette de couleurs est beaucoup plus étendue, notamment dans les tons jaune et abricot.

Enfin, une rétrospective des chantiers de restauration « 1981 – 1988 : un chantier…. des bénévoles » permet de revivre la belle aventure des chantiers. parking gratuit

Découvrez ou redécouvrez le Village des années 1930 : des miniatures animées, illustrant des métiers anciens (maréchal ferrant, ébéniste, sabotier, tonnelier, garde-chasse, meunier, lavandière, ou de…

©château de Montfort