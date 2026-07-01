Exposition Vivre le sport festival la Petite Tournee, Mediatheque reseau 13 à la Page, La Vraie-Croix

Informations pratiques

Exposition Vivre le sport festival la Petite Tournee 2 octobre – 7 novembre Mediatheque reseau 13 à la Page Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-07T16:00:00+01:00 – 2026-11-07T16:30:00+01:00

À l’occasion des Jeux Olympiques Paris 2024, le Musée

de Bretagne a présenté une exposition photographique à partir

des ses collections. Le dialogue entre sport et photographie

naît d’une rencontre à la fin du 19e

siècle. Le monde sportif inspire

l’invention de nouvelles écritures photographiques. La photographie

fabrique une imagerie sportive. L’exposition sera visible sur plusieurs lieux du territoire de Questembert Communauté dans le cadre d’un festival intitulé La Petite Tournée.

Mediatheque reseau 13 à la Page 1 place du palais 56250 La Vraie-Croix La Vraie-Croix 56250 Morbihan Bretagne 02 97 67 52 75 https://www.13alapage.qc.bzh

À l’occasion des Jeux Olympiques Paris 2024, le Musée de Bretagne…

©Henri Rault– Domaine public – Collection Musée de Bretagne

Sigismond Michalowski- Licence CC-BY-SA – collection Musée de Bretagne