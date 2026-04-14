Exposition « Vivus », Château de la Neuenbourg, Guebwiller

Exposition « Vivus » 6 et 7 juin Château de la Neuenbourg Haut-Rhin

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

L’artiste britannique Jan Stevens présente un travail né de sa rencontre avec un manuscrit de 1467 conservé à la Bibliothèque des Dominicains de Colmar. Les plantes médicinales représentées ont fasciné l’artiste par la modestie et la modernité des illustrations. S’inspirant de ces dessins, elle a créé un livre unique en lin fait main avec la volonté d’établir un dialogue entre le passé et le présent.

L’exposition se présente sous la forme d’une installation artistique rappelant le cabinet de curiosités ; les visiteurs peuvent découvrir non seulement les illustrations tirées du manuscrit face au livre d’artiste, mais aussi les étapes du processus expérimental – esquisses, photographies, maquettes, céramiques, essais d’impression et vidéos.

Exposition conçue avec le soutien de la Région Grand Est.

Les artistes seront présentes de 14h à 16h le 6 juin.

Château de la Neuenbourg 3 rue du 4 février 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est 03 89 62 56 22 http://chateauneuenbourg.fr Château fort puis château urbain des princes-abbés de Murbach, le château de la Neuenbourg n’a eu de cesse d’évoluer et de s’adapter aux goûts et aux besoins des propriétaires successifs. Vendu comme Bien National à la Révolution française, il accueille pendant plusieurs décennies des productions industrielles, avant d’être transformé dans les années 1820 en villa pour la famille Ziegler, puis Schlumberger.

Aujourd’hui, le château accueil le CIAP. Un lieu de ressources et d’échanges pour les habitants et les touristes. Son rôle est d’offrir les outils permettant d’analyser et de comprendre le territoire et de s’y repérer. Parkings à proximité

L’artiste britannique Jan Stevens présente un travail né de sa rencontre avec un manuscrit de 1467 conservé à la Bibliothèque des Dominicains de Colmar. Les plantes médicinales représentées ont par a…

©Carole Masson, 2025