Concert Les quatre saisons de Vivaldi & Piazzolla Guebwiller

Guebwiller

Concert Les quatre saisons de Vivaldi & Piazzolla

34 rue des Dominicains Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Vivaldi et Piazzolla se rencontrent dans un concert vibrant entre baroque et tango nuevo. Une expérience musicale intense et lumineuse, portée par des musiciens d’une grande expressivité.

Deux chefs-d’œuvre, deux continents, deux visions du monde se rencontrent dans un concert d’une intensité rare. Entre la poésie lumineuse de Vivaldi et la fougue brûlante de Piazzolla, cette soirée musicale fait dialoguer le baroque italien et le tango nuevo argentin dans un même souffle vibrant.

Les célèbres Quatre Saisons de Vivaldi répondent ici aux Quatre Saisons de Buenos Aires de Piazzolla, dans une interprétation habitée où les styles se croisent, se confrontent et se fondent avec une étonnante fluidité. D’un côté, la nature, les oiseaux, les tempêtes et les paysages pastoraux du XVIIIe siècle. De l’autre, l’énergie urbaine, les rythmes syncopés et la sensualité électrique de Buenos Aires.

Porté par des musiciens d’une grande expressivité, ce concert devient une véritable expérience sensorielle et visuelle, où les corps, les gestes et les regards participent pleinement à l’émotion musicale. Entre virtuosité classique et tension du tango, cette rencontre inattendue donne naissance à une œuvre vivante, intense et profondément émouvante.

Avant le concert, le public pourra profiter d’un moment convivial autour d’un bar et d’une petite restauration en lien avec la thématique de la soirée, sous les coursives du cloître. .

34 rue des Dominicains Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 21 82

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English :

Vivaldi and Piazzolla meet in a vibrant concert between baroque and tango nuevo. An intense, luminous musical experience, carried by highly expressive musicians.

L’événement Concert Les quatre saisons de Vivaldi & Piazzolla Guebwiller a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller