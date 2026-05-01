Soirée concert au Chalet Alpin JèREmy LamuZik Guebwiller
Soirée concert au Chalet Alpin JèREmy LamuZik Guebwiller samedi 23 mai 2026.
Guebwiller
Soirée concert au Chalet Alpin JèREmy LamuZik
3 rue du 4 Février Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Concert de jèREmy LamuZik en trio à cordes au Chalet Alpin. Compositions ludiques et poétiques teintées de musique des Balkans.
Buvette et restauration (avec option végétarienne). Soirée organisée par la brasserie S’Humpaloch.
Concert de jèREmy LamuZik en trio à cordes au Chalet Alpin. Compositions ludiques et poétiques teintées de musique des Balkans.
Buvette et restauration (avec option végétarienne). Soirée organisée par la brasserie S’Humpaloch. .
3 rue du 4 Février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est
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English :
Concert by jèREmy LamuZik in a string trio at Chalet Alpin. Playful, poetic compositions tinged with Balkan music.
Refreshment bar and catering (with vegetarian option). Evening organized by brasserie S’Humpaloch.
L’événement Soirée concert au Chalet Alpin JèREmy LamuZik Guebwiller a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
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