Nuit des musées au musée Thédore Deck Guebwiller

Guebwiller

Nuit des musées au musée Thédore Deck

1 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Nuit des musées au Musée Théodore Deck Expositions, animations, visites guidées

Le Musée Théodore Deck vous accueille à l’occasion de l’édition 2026 de la Nuit Européenne des Musées ! Faites un tour ou un détour au musée et découvrez, si vous ne le connaissez pas encore, Théodore Deck, ce céramiste d’exception né à Guebwiller en 1823. Vous pourrez également explorer nos collections de minéralogie, d’archéologie ou celles en lien avec le patrimoine viticole et industriel de la région de Guebwiller.

Au programme

Dispositif La classe, l’œuvre ! | de 16h à 22h | Expositions et animations | au 1er étage

Pendant plusieurs mois, 116 élèves du Lycée Théodore Deck et du Collège Mathias Grünewald ont étudié et réinterprété l’œuvre orientaliste de Théodore Deck Suzanne et les Vieillards (1889). Lors de la Nuit des Musées, ils dévoilent leurs créations au public décor de salle de bain, exposition de créations numériques et artistiques, dialogues, pièce de théâtre, projection en langue des signes française… sont autant de médiums utilisés par les élèves pour valoriser cette œuvre et lui donner une dimension actuelle ! Parmi les sujets évoqués, on retrouve la représentation des femmes, le harcèlement, le jugement mais aussi la voix des femmes, le féminisme et le consentement.

À 16h15 et 17h | Représentation théâtrale |1er étage max. 20 personnes par séance

Six comédiennes de l’Atelier Éloquence du Collège incarnent des figures symbolisant différentes émotions et positions face au regard porté sur le corps féminin. Une projection en langue des signes française accompagne la pièce pour donner une autre forme à la parole.

Visites guidées

À 18h et à 20h30 | Visites guidées Théodore Deck & l’Orient env. 30 min. | RDV au RDC max 30 personnes

Découverte des œuvres majeures de Théodore Deck, inspirées de l’Orient un voyage express qui mènera les visiteurs de l’Espagne au Japon.

À 19h, 20h et 21h | Visites flash Les secrets de Suzanne env. 10 min. | RDV au 1er étage max 20 personnes

En quelques minutes, apprenez l’histoire derrière la stèle Suzanne et les Vieillards de Théodore Deck, une œuvre riche en références, un pont entre l’Orient et l’Occident.

Espace famille

Coloriages d’œuvres de Deck, puzzles et petits jeux sont accessibles à tous au RDC du musée ! .

1 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 22 89 musee.deck@ville-guebwiller.fr

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English :

Museum Night at the Musée Théodore Deck: Exhibitions, events, guided tours

L’événement Nuit des musées au musée Thédore Deck Guebwiller a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller