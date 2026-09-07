Exposition : « Voir autrement » – Juttamarie et Alain Despres, Atelier Alain Desprès, Saint-Étienne-de-Gourgas

Informations pratiques

Exposition : « Voir autrement » – Juttamarie et Alain Despres 19 et 20 septembre Atelier Alain Desprès Hérault

Gratuit. Sans réservation. Rdv à l’atelier directement : 476 route d’Aubaygues, Saint-Étienne-de-Gourgas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

JuttamaRie et Alain Després, qui vivent dans le même village, ont choisi de réunir leurs univers à l’occasion d’une rencontre-exposition organisée dans l’atelier d’Alain Després.

Peintre et dessinatrice, JuttamaRie saisit sur le vif les expressions et les émotions perçues lors de séances de dessin d’après modèles vivants. Sculpteur, Alain Després crée quant à lui des œuvres nées d’un dialogue intime avec la pierre.

Rendez-vous directement à l’atelier, au 476 route d’Aubaygues, à Saint-Étienne-de-Gourgas.

Gratuit, sans réservation.

Atelier Alain Desprès 34700 Saint-Étienne-de-Gourgas Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie

JuttamaRie et Alain Després, habitant un même village, ont décidé de mêler leurs œuvres lors d’une rencontre – exposition qui se tiendra dans l’atelier d’Alain Després.

©juttamaRie