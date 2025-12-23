[Exposition] Voitures anciennes, Dieppe

[Exposition] Voitures anciennes

Grande Rue Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-04-12 08:30:00

fin : 2026-09-13

2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-04

Les fans de bolides rétro seront comblés ce dimanche !

De nombreux modèles anciens et de collection seront exposés dans la centre-ville au niveau de la Grande Rue.

Ce rassemblement de voitures anciennes permettra aux passionnés de se retrouver et d’échanger entre eux, et aux passants de profiter de ces belles autos !

Vous pourrez les retrouver le 12 juillet toute la journée, ainsi que le 9 août après-midi sur les pelouses du front de mer. .

Grande Rue Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie dieppe.auto.passion@gmail.com

English : [Exposition] Voitures anciennes

