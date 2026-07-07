Exposition voitures et motos anciennes Plan d’eau de Lalleyriat Le Poizat-Lalleyriat
samedi 29 août 2026 · Plan d'eau de Lalleyriat · Le Poizat-Lalleyriat
Informations pratiques
Le Poizat-Lalleyriat
Exposition voitures et motos anciennes
Plan d’eau de Lalleyriat 166 RUE CHAMP COUTY Le Poizat-Lalleyriat Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 16:00:00
Date(s) :
2026-08-29
2eme édition de l’exposition de voitures et motos anciennes
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Plan d’eau de Lalleyriat 166 RUE CHAMP COUTY Le Poizat-Lalleyriat 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 05 81 41 bertrand.vailloud@wanadoo.fr
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English :
2nd Edition of the Classic Car and Motorcycle Show
L’événement Exposition voitures et motos anciennes Le Poizat-Lalleyriat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Bugey