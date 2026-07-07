Exposition voitures et motos anciennes Plan d’eau de Lalleyriat Le Poizat-Lalleyriat

samedi 29 août 2026 · Plan d'eau de Lalleyriat · Le Poizat-Lalleyriat

Informations pratiques

Le Poizat-Lalleyriat

Exposition voitures et motos anciennes

Plan d’eau de Lalleyriat 166 RUE CHAMP COUTY Le Poizat-Lalleyriat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :

2026-08-29

2eme édition de l’exposition de voitures et motos anciennes

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Plan d’eau de Lalleyriat 166 RUE CHAMP COUTY Le Poizat-Lalleyriat 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 05 81 41 bertrand.vailloud@wanadoo.fr

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English :

2nd Edition of the Classic Car and Motorcycle Show

L’événement Exposition voitures et motos anciennes Le Poizat-Lalleyriat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Bugey