Exposition : votre regard, notre patrimoine, Salle des fêtes, Rivedoux-Plage

Informations pratiques

Exposition : votre regard, notre patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Salle des fêtes Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A l’occasion de ces journées, un concours est lancé sur le thème « Votre regard, notre patrimoine », partagez votre plus beau cliché de Rivedoux-Plage accompagné de quelques mots.

Envoyez votre participation à mairie@rivedoux17.fr, via le QR Code ci-contre ou https://urls.fr/MpV5RY avant le 31 octobre 2026. Les plus belles photos seront exposées à la médiathèque.

Salle des fêtes 17940 Rivedoux-Plage Rivedoux-Plage 17940 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:mairie@rivedoux17.fr »}, {« link »: « https://urls.fr/MpV5RY »}]

La commune de Rivedoux-Plage lance un appel à participation auprès des habitants et visiteurs, petits et grands.

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